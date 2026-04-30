30 апреля 2026 в 13:04

Будущий премьер Венгрии назвал условие переговоров о вступлении Киева в ЕС

Мадьяр связал переговоры о вступлении Киева в ЕС с правами венгров на Украине

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре должен занять пост премьер-министра Венгрии, потребовал расширения прав венгерского меньшинства на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это требование, по данным издания, является условием для его одобрения начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Как уточнили собеседники Bloomberg, Мадьяр выдвинул соответствующие требования в ходе встречи с главой Европейского совета Антониу Коштой. Отмечается, что позиция будущего венгерского премьера частично совпадает с мнением действующего главы правительства Виктора Орбана. Источники агентства добавили, что речь, в частности, идет о доступе венгерского меньшинства на Украине к образованию на родном языке.

Перед этим Мадьяр анонсировал скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры на высшем уровне, посвященные правам национальных меньшинств, планируется организовать в начале июня в закарпатском городе Берегово.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

