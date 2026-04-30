«Возглавляют идиоты»: Медведев охарактеризовал лидеров стран Евросоюза

Во главе стран Евросоюза стоят идиоты, которые разрушают то, что создавалось десятилетиями, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». По его словам, еще недавно казалось, что у России и Европы единый культурный код и общее понимание глобальных проблем, но ситуация кардинально изменилась. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Еще совсем недавно нам казалось, что с Европой мы находимся ну как минимум на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле с ними единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось. <...> Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты, — отметил политик.

Ранее Медведев заявил, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.