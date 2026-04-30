«Очень быстро и неожиданно»: раскрыта причина смерти актрисы Мироновой Причиной смерти актрисы Мироновой стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти российской актрисы Натальи Мироновой стал оторвавшийся тромб, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Артистка ушла из жизни 29 апреля в возрасте 55 лет.

По предварительной информации, она ушла из жизни из-за оторвавшегося тромба. Это произошло очень быстро и неожиданно, — рассказала собеседница агентства.

Церемония прощания с Мироновой пройдет 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. После ее похоронят на местном кладбище в городе Лысьва Пермского края.

Ранее в Самарской области на 74-м году жизни умер поэт Евгений Семичев. Деятель культуры был членом Союза писателей России. Пушкинский дом РАН включил Семичева в перечень классиков XX века.

До этого писатель, заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался в возрасте 92 лет. Губернатор Тверской области Виталий Королев выразил соболезнования в связи с его смертью.

Прежде чеченский писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов умер после продолжительной болезни. Председатель Союза писателей региона Аламахад Ельсаев заявил, что смерть деятеля культуры стала большой потерей для литературы Чечни.