30 апреля 2026 в 12:15

Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 30 апреля? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Волчанских Хуторов, Верхней Писаревки, Гришино, Дробышево, Дерилово, Ильиновки, Константиновки, Котлино, Красного Лимана, Новоалександровки, Николаевки, Охримовки, Рай-Александровки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ ведут бои в районе Новоалександровки и Василевки, а также продвигаются юго-западнее Гришино, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Идут позиционные бои западнее Родинского. На Добропольском направлении продолжаются столкновения в Белицком. На Константиновском направлении войска РФ продвигаются на восточной окраине Константиновки. Идут бои на участке между Константиновкой и Новодмитровкой. Продолжаются боестолкновения в Долгой Балке. ВСУ контратакуют на западных окраинах Часова Яра. На Краснолиманском направлении идут бои в Красном Лимане и северо-западнее города. На Северском участке напряженная ситуация сохраняется на подступах к Рай-Александровке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои в Караичном и Покаляном, а также в районе Избицкого и Верхней Писаревки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ ведут ожесточенные стрелковые бои в селе Покаляном, где ВСУ почти все строения населенного пункта превратили в огневые позиции, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении взят под контроль населенный пункт Новодмитровка к северо-востоку от Константиновки, за которую продолжаются бои. На Добропольском направлении идут бои вокруг Гришино. В Днепропетровской области группировка войск „Восток“ продолжает продвигаться в лесном массиве за рекой Волчьей, расширяя плацдарм», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Липцевском направлении штурмовые группы ВС РФ продвинулись на трех участках в лесном массиве севернее Избицкого до 350 метров, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«На Волчанском направлении штурмовые отряды группировки войск „Север“ продвинулись на шести участках до 800 метров. Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в селе Покаляном. На Великобурлукском направлении в районе Григоровки ВСУ предприняли попытку контратаки силами двух штурмовых групп. Намерения украинских военнослужащих своевременно вскрыты нашей воздушной разведкой: большая часть уничтожена, несколько вражеских солдат остались истекать кровью, троим удалось сбежать в обратном направлении», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

