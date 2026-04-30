Наступление ВС РФ на Сумы и Запорожье 30 апреля: последние новости, сводка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской и Сумской областях, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 30 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Сум, Шостки, Мирополья?

Бои и события на Запорожском направлении в четверг, 30 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На западном фланге Запорожского участка ВСУ пытаются занять новые позиции в районе Приморского. ВС РФ бьют по логистике в районе Малокатериновки и Кушугума. Бои идут в западной части Малой Токмачки и в северной части Новоданиловки. Практически всю территорию до Орехова противник контролирует дронами. На восточном фланге, на подступах к Гуляйпольскому наши бойцы заняли несколько опорников. На участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой продолжаются бои», — пишет военный блогер Олег Царев.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области.

«Уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс „Бук-М1“, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.

Бои и события на Сумском направлении в четверг, 30 апреля: обстановка на фронте сегодня

«Группировка войск „Север“ освободила село Корчаковка в Сумской области! Штурмовые подразделения группировки войск „Север“ перемололи подразделения ВСУ, которые удерживали село Корчаковка, и освободили населенный пункт! Для обороны Корчаковки противник задействовал подразделения наиболее подготовленных националистов. Командование бригады пыталось удержать населенный пункт за счет перевода в боевые группы инструкторов и военных преступников из заградительных отрядов, которые уничтожались нашими военнослужащими все последние дни. Продвижение „северян“ на данном участке фронта отодвигает противника от границ многострадального Суджанского района Курской области и расширяет полосу безопасности в Сумской области. Корчаковка стала вторым населенным пунктом, входящим в единую систему укреплений ВСУ на данном участке фронта, создание которой противник начал незадолго до разгрома подразделений ВСУ в Суджанском приграничье», — пишет «Северный ветер».

Также, по словам авторов канала, российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Ястребщины, Мирлоги, Фрунзенки, Храповщины, Запселья, Эсмани, Кияницы, Марьино, Ромашково, Жихово, Вольной Слободы, Шостки и села Новая Сечь.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В лесных массивах Шосткинского района наши штурмовики в ходе ожесточенного стрелкового боя продвинулись до 100 метров, взяв в плен одного солдата. Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что украинских пограничников прикомандировывают к подразделениям, выполняющим задачи в Шосткинском районе. Бригада территориальной обороны не смогла восполнить потери из числа насильно мобилизованных украинцев. „Северяне“ продвинулись до 100 метров. Штурмовики „северян“ в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 30 участках. За сутки продвижение составило до 400 м. Упорные стрелковые бои продолжаются в Мирополье, в Корчаковке и окрестностях Кондратовки», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области.

«Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и шести бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Червоное, Толстодубово, Мирлоги, Новая Сечь, Храповщина и Мироновка Сумской области», — добавили в МО РФ.

