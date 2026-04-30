Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ

Сальдо сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ в Херсонской области

Один житель Херсонской области умер в результате атак со стороны ВСУ погиб один мирный житель и еще двое получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. Смертельный инцидент произошел на территории сельхозпредприятия между Старой Маячкой и Брилевкой из-за удара беспилотника.

Помимо человеческих жертв, были зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры в Новой Маячке, Таврийском и Голой Пристани. Среди пострадавших — мужчина из Голой Пристани и женщина из Новой Збурьевки, которая была ранена при сбросе боеприпаса с дрона.

В минувшие сутки террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя, два человека получили ранения, — подчеркнул глава области.

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.