День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:41

Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ

Сальдо сообщил о гибели мирного жителя при атаке ВСУ в Херсонской области

Владимир Сальдо
Подписывайтесь на нас в MAX

Один житель Херсонской области умер в результате атак со стороны ВСУ погиб один мирный житель и еще двое получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. Смертельный инцидент произошел на территории сельхозпредприятия между Старой Маячкой и Брилевкой из-за удара беспилотника.

Помимо человеческих жертв, были зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры в Новой Маячке, Таврийском и Голой Пристани. Среди пострадавших — мужчина из Голой Пристани и женщина из Новой Збурьевки, которая была ранена при сбросе боеприпаса с дрона.

В минувшие сутки террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя, два человека получили ранения, — подчеркнул глава области.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

Регионы
Херсонская область
атаки ВСУ
Владимир Сальдо
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.