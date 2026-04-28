В Херсонской области заявили о масштабной атаке ВСУ Сальдо: ВСУ выпустили по Херсонской области 48 снарядов

В Херсонской области за сутки зафиксированы обстрелы восьми населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, Вооруженные силы Украины выпустили 48 снарядов.

В прошедшие сутки киевский режим продолжал наносить варварские удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Враг выпустил 48 снарядов по восьми населенным пунктам: Алешкам, Голой Пристани, Горностаевке, Заводовке, Песчановке, Пролетарке, Каирам, Кардашинке, — написал Сальдо.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Севастополь на минувшей неделе подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников со стороны ВСУ. По словам дипломата, в результате массированного налета погиб 43-летний мужчина, еще четверо мирных жителей получили ранения.

Утром 28 апреля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым и акватории Черного и Азовского морей, уточнили в министерстве.