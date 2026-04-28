Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 10:46

Мирошник сообщил об одной из самых масштабных атак ВСУ на Севастополь

Севастополь на минувшей неделе подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник. По словам дипломата, в результате массированного налета погиб 43-летний мужчина, еще четверо мирных жителей получили ранения, передает РИА Новости.

На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА, — говорится в докладе дипломата.

Атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, повреждения зафиксированы не менее чем в 50 жилых домах. Кроме того, ущерб был нанесен отделению кардиологии первой городской больницы.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов после очередной беспокойной для севастопольцев ночи рассказал, как защитить город от постоянных атак. По его словам, за это могут отвечать аэростаты с кевларовыми сетями. Он отметил, что такой способ уже использовался советскими солдатами во время Великой Отечественной войны.

