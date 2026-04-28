Возгорание на севере Москвы унесло жизнь человека Один человек погиб при пожаре на стройке в Москве

Пожар произошел на строительной площадке на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «112». Как пишет канал, погиб один человек. По информации Telegram-канала SHOT, 10 человек пострадали.

Пожар произошел во 2-м Амбулаторном проезде. Очаг возгорания находился на втором и третьем этажах строящегося здания. Спасены 12 человек, трое из них обратились за медицинской помощью. Пожару присвоен четвертый ранг сложности, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в горящем здании элитной многоэтажки на севере Москвы могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура. В пресс-службе МЧС добавили, что все все силы брошены на эвакуацию и спасение людей.

