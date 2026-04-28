28 апреля 2026 в 11:47

Возгорание на севере Москвы унесло жизнь человека

Один человек погиб при пожаре на стройке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожар произошел на строительной площадке на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «112». Как пишет канал, погиб один человек. По информации Telegram-канала SHOT, 10 человек пострадали.

Пожар произошел во 2-м Амбулаторном проезде. Очаг возгорания находился на втором и третьем этажах строящегося здания. Спасены 12 человек, трое из них обратились за медицинской помощью. Пожару присвоен четвертый ранг сложности, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в горящем здании элитной многоэтажки на севере Москвы могут находиться до 200 человек. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура. В пресс-службе МЧС добавили, что все все силы брошены на эвакуацию и спасение людей.

До этого ВСУ с применением беспилотника нанесли удар по сотрудникам МЧС во время тушения сухой растительности на открытой территории в селе Смоляниново ЛНР. По предварительной информации, пожарные не пострадали. Также в Тульской области вспыхнул крупный пожар на складе в городе Щекино. Пламя охватило площадь в 2800 квадратных метров.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о напряженной работе властей по предотвращению ударов ВСУ
В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали
«Беспомощная актриса»: критик высказалась о Бузовой в «Покровских воротах»
Песков раскрыл важный пункт по информации о местах поражения от атак ВСУ
Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания
В России «легла» популярная китайская нейросеть
В Кремле сделали заявление по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Пьяный житель Кубани по ошибке зашел в чужую квартиру и украл дорогие часы
В Херсонской области заявили о масштабной атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

