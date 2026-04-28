МЧС раскрыло новые детали пожара в элитной московской многоэтажке

В горящем здании элитной многоэтажки на севере Москвы могут находиться до 200 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Все оперативные службы брошены на эвакуацию и спасение людей, передает ТАСС.

Все силы брошены на эвакуацию и спасение людей. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура. Со слов администрации, в здании может находиться более 200 человек, — сказано в сообщении.

Номер сложности пожара был повышен с третьего до четвертого. В оперативных службах также сообщили, что в результате возгорания пострадали шесть человек, один погиб и 21 человек был спасен.

