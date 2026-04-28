Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:48

МЧС раскрыло новые детали пожара в элитной московской многоэтажке

МЧС: в горящем здании на севере Москвы могут находиться до 200 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В горящем здании элитной многоэтажки на севере Москвы могут находиться до 200 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Все оперативные службы брошены на эвакуацию и спасение людей, передает ТАСС.

Все силы брошены на эвакуацию и спасение людей. На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура. Со слов администрации, в здании может находиться более 200 человек, — сказано в сообщении.

Номер сложности пожара был повышен с третьего до четвертого. В оперативных службах также сообщили, что в результате возгорания пострадали шесть человек, один погиб и 21 человек был спасен.

Ранее в Тульской области вспыхнул крупный пожар на складе в городе Щекино. По данным регионального управления МЧС, пламя охватило площадь в 2800 квадратных метров.

До этого в деревне Суоранда Ленинградской области огонь уничтожил два частных дома. Один человек пострадал и был госпитализирован. От одного из домов после пожара остался лишь кирпичный фундамент. В региональном МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.

Москва
пожары
МЧС РФ
многоэтажки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.