Родители восьмиклассника из Новосибирска рассказали о травле в школе

«КП-Новосибирск»: родители школьника из Сибири обратились в суд из-за буллинга

У восьмиклассника, которого травили в школе, начались нервные срывы, сообщает «КП-Новосибирск». Сейчас родители мальчика судятся со школой.

Вместо помощи и поддержки мы получили только формальное отношение к ребенку, а после нашего обращения к директору она стала предвзято относиться к ребенку и комментировать каждый его шаг и взгляд в сообщениях к матери. На тот момент ребенку стало настолько тяжело, что он сам принял решение перейти в другой класс. Но в шестом классе тех детей, которые его травили, перевели в тот же класс, где учился мой сын. Спустя полгода сын стал каждое утро чувствовать боли в животе и тошноту, — рассказала мать восьмиклассника.

Она рассказала, что ее ребенка почти ежедневно пинали, обзывали и ставили подножки, а количество задир выросло с двух до шести человек. Родители отметили, что обращались за помощью к педагогам и администрации школы, однако ситуация не решилась. Теперь родители настаивают на компенсации морального и материального вреда.

Ранее сообщалось, что ученица седьмого класса выпала из окна второго этажа школы № 4 в жилом районе Затон, расположенном в западной части Уфы. Недавно 12-летняя девочка поссорилась со своим молодым человеком.

