Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:19

Мирошник высмеял сделанное под столом селфи посла Украины в США

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале высмеял фото украинского посла в США Ольги Стефанишиной, которое она сделала во время ужина с участием американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Мирошник удивился, почему остальные гости сидели за столами, а Стефанишина — под столом.

Стефанишина уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру. Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо, опыт — большое дело!написал сотрудник российского МИД.

Ранее военный корреспондент Александр Коц, комментируя снимок Стефанишиной, сделанный в Вашингтоне после инцидента со стрельбой, заявил, что украинцы сами создают забавные истории, связанные с ЧП. Журналист также подметил, что посол уселась на пол, в то время как прочие участники мероприятия спокойно находятся за столами.

Кроме того, экс-глава совета директоров Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что эвакуация первых лиц во время стрельбы на ужине с президентом США выявила серьезные пробелы в защите «менее значимых гостей». По мнению банкира, если бы преступника не обезвредили оперативно, множество высокопоставленных чиновников могли бы пострадать.

