Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:02

В Германии высмеяли Мерца из-за жилья на Украине

Вагенкнехт осудила решение Мерца о строительстве жилья на Украине

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети Х раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о строительстве социального жилья на Украине. По ее словам, в самой Германии не хватает 1,4 млн единиц доступного жилья.

В то время как в Германии не хватает 1,4 млн единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить «доступное социальное жилье» на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже, — написала Вагенкнехт.

Политик также назвала Украину коррумпированной. По ее мнению, вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на республику, федеральное правительство должно срочно активизировать строительство государственного и некоммерческого жилья в самой Германии.

Ранее представитель партии ССВ в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал Мерца к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул необходимость обсуждения возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и заключения нового долгосрочного контракта на фоне нестабильной ситуации на мировом энергорынке.

Европа
Германия
Фридрих Мерц
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.