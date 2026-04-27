В Германии высмеяли Мерца из-за жилья на Украине Вагенкнехт осудила решение Мерца о строительстве жилья на Украине

Сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в соцсети Х раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о строительстве социального жилья на Украине. По ее словам, в самой Германии не хватает 1,4 млн единиц доступного жилья.

В то время как в Германии не хватает 1,4 млн единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить «доступное социальное жилье» на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже, — написала Вагенкнехт.

Политик также назвала Украину коррумпированной. По ее мнению, вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на республику, федеральное правительство должно срочно активизировать строительство государственного и некоммерческого жилья в самой Германии.

Ранее представитель партии ССВ в Саксонии-Анхальт Томас Шульце призвал Мерца к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул необходимость обсуждения возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и заключения нового долгосрочного контракта на фоне нестабильной ситуации на мировом энергорынке.