27 апреля 2026 в 10:54

Посла Германии вызвали в МИД России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Посла Германии в России вызвали в министерство иностранных дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Дипломат утвердительно ответила на соответствующий вопрос. О причинах вызова не сообщается.

Ранее Захарова заявила, что Россия использует вызов посла в МИД Румынии для изложения своих взглядов на разные проблемы. Москва, по ее словам, может делать это регулярно, всегда аргументированно и с фактами на руках, донося российские подходы к основополагающим внешнеполитическим вопросам.

До этого Захарова предположила, что глава евродипломатии Кая Каллас могла бы одержать победу на чемпионате по поросячьему визгу в Эстонии благодаря своим «свинским» высказываниям. Дипломат отметила, что такие забавы регулярно проводятся в странах ЕС.

До этого Захарова поинтересовалась у властей Германии, что именно напрягло их в публикации Минобороны России с адресами европейских заводов, выпускающих дроны для ВСУ. Дипломат выразила уверенность, что Берлин испугался после того, как российская сторона назвала конкретных поставщиков оружия Киеву.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

