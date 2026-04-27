Посла Германии в России вызвали в министерство иностранных дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Дипломат утвердительно ответила на соответствующий вопрос. О причинах вызова не сообщается.

Ранее Захарова заявила, что Россия использует вызов посла в МИД Румынии для изложения своих взглядов на разные проблемы. Москва, по ее словам, может делать это регулярно, всегда аргументированно и с фактами на руках, донося российские подходы к основополагающим внешнеполитическим вопросам.

До этого Захарова предположила, что глава евродипломатии Кая Каллас могла бы одержать победу на чемпионате по поросячьему визгу в Эстонии благодаря своим «свинским» высказываниям. Дипломат отметила, что такие забавы регулярно проводятся в странах ЕС.

До этого Захарова поинтересовалась у властей Германии, что именно напрягло их в публикации Минобороны России с адресами европейских заводов, выпускающих дроны для ВСУ. Дипломат выразила уверенность, что Берлин испугался после того, как российская сторона назвала конкретных поставщиков оружия Киеву.