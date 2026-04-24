МИД России раскрыл подробности акции «Георгиевская лента»

Акция «Георгиевская лента» в 2026 году состоится в десятках стран мира, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, среди государств-участников Болгария, Индия, Катар.

В 2026 году, несмотря на запреты, козни, травлю, все равно эта акция пройдет по более чем 30 государствам мира. Она будет и в Алжире, и в Уганде, в Панаме, Индии, Болгарии, Катаре, Египте, Приднестровье, странах СНГ, государствах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, — уточнила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что «Георгиевская лента» состоится даже в странах с недружественными правительствами. Акция, по ее словам, пройдет на площадках российских посольств и русских домов.

Ранее в Танзании, Армении, Ливане и Египте стартовала международная акция «Георгиевская лента». В армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов ВОВ. Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата, и раздали георгиевские ленточки. К мероприятию присоединились сотрудники посольства России.