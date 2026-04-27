Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах Angarsky: установка пандусов возможна на средства УК

Установка пандусов возможна на средства управляющей компании, однако решение о необходимости их наличия должны принять жильцы, сообщает Angarsky. По закону, такие конструкции относятся к безопасности, которую должна обеспечить управляющая компания.

Сообщается, что, если вход в подъезд недоступен для маломобильных граждан, УК может провести необходимые работы за счет средств на текущий ремонт. Жильцам нужно провести общее собрание собственников и принять решение большинством голосов.

Ранее финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов рассказал, что ремонт лифтов в России обычно занимает не более 30 минут. По его словам, это стандартное время прибытия аварийной службы и устранения неисправности.