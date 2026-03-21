Раскрыто, сколько времени россияне проводят в сломавшемся лифте ЩЛЗ: в России застрявшие лифты ремонтируют за полчаса

Ремонт лифтов в России обычно занимает не более 30 минут, заявил ТАСС финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) Сергей Фирстов. По его словам, это стандартное время прибытия аварийной службы и устранения неисправности.

Фирстов отметил, что при застревании лифта между этажами не следует предпринимать попытки самостоятельно повлиять на его движение — прыгать или раскачивать кабину. По его словам, необходимо нажать на кнопку вызова и дождаться прибытия аварийной бригады.

Как правило, по России все ремонтные работы лифта укладываются максимум в полчаса, — объяснил финдиректор ЩЛЗ.

Как уточнил Фирстов, застрявшим следует соблюдать правила эксплуатации, размещенные в кабине. В компании также анализируют причины аварийных ситуаций и ошибки при использовании оборудования.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что жители многоквартирных домов могут добиться ремонта неисправного лифта, обратившись с жалобой в управляющую компанию или ТСЖ. По его словам, в минимальный перечень услуг по содержанию общего имущества включены ключевые работы по обслуживанию лифтов.