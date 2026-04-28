Премия собрала лучших: как прошла церемония «КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА»

В Москве прошла церемония вручения ежегодной бизнес-премии «КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА» — одного из заметных событий для делового сообщества России. Премия, учрежденная в 1998 году, традиционно отмечает достижения компаний, брендов и отдельных персон, чьи результаты и коммуникации получают общественное признание.

Торжественный вечер состоялся в легендарном ресторане Savoy, который с 1913 года принимает гостей в самом центре столицы. Заведение расположено в одноименном пятизвездочном отеле, давно ставшем частью культурного и исторического наследия Москвы.

Программа мероприятия включала не только награждение лауреатов, но и показы дизайнерских коллекций. Одним из ярких моментов стал показ весенней линии бренда АММОНИТ — концептуальной одежды вне времени, вдохновленной природой и архитектурой. Основатель бренда «платьев-историй» Елена Мелякина представила коллекции «Нефть» и «Горный воздух снежных вершин Алтая». В показе приняли участие модели театральной студии «Волшебный мир театра». Руководители студии Анна Коняева и Наталья Белошапко подчеркнули особую творческую связь, которая сразу возникла между моделями и дизайнером. Они также отметили высокий уровень работы Елены Мелякиной: ее детские модели из гипюра с ручной отделкой органично вписались в атмосферу делового события.

Собственную коллекцию также продемонстрировала дизайнер и театральный художник Анастасия Кучугова, основатель бренда KUCHUGOVA и владелец собственного производства.

В номинации «Медиа/персона года» победу одержала главный редактор федерального информационно-аналитического сайта NEWS.ru Ольга Сабурова.

«Для меня большая честь получить эту награду. Эта премия для меня особенная, ведь у нее большая история и вес в профессиональной среде», — сказала Ольга Сабурова.

Она призналась, что прошедший год был непростым для команды, но, несмотря на это, изданию удалось сохранить позиции среди 15 ведущих новостных сайтов.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Год был непростым. Рынок менялся на глазах. Но именно в такие моменты становится понятно, на что ты действительно способен. Полученная награда для нас не просто признание, а важный сигнал, что мы движемся в правильном направлении. Тем, кто только заходит в медиа, я бы посоветовала прокачивать три качества: гибкость, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Сегодня в одиночку далеко не уедешь — все строится на связях, на умении слышать и договариваться. И в этом нет ничего плохого, наоборот, именно так появляются сильные партнерства и долгие, работающие истории», — добавила главный редактор NEWS.ru.

В номинации «Медиа» премию получил спортивный портал «Чемпионат».

Вячеслав Опахин, главный редактор:

«Для нас награда — признание большой работы всей команды. Мы создаем бренд, который каждый день живет в одном ритме со спортом и его болельщиками. Спасибо организаторам и нашим читателям за доверие. Эта награда вдохновляет нас продолжать развивать «Чемпионат» как главное медиа для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта», — поделился главный редактор Вячеслав Опахин.

В номинации «Компания года/финансы» премию получило страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия».

«Мы считаем, что цифровизация — не угроза, а новая среда, в которой нужно уметь работать. Поэтому мы не заменяем страховых агентов технологиями, а усиливаем их с помощью технологий. Мы развиваем цифровые инструменты, которые помогают агентам эффективнее работать с клиентами, лучше понимать их задачи и всегда оставаться конкурентоспособными», — подчеркнул вице-президент по рекламе, маркетингу и PR в «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Игорь Иванов, вице-президент по рекламе, маркетингу и PR в РЕСО-Гарантия, Ксения Юхименко из команды проекта «Агент рядом» Фото: Пресс-служба бизнес-премии «КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА»

Сегодня, по словам Иванова, более 65% сборов компании по-прежнему обеспечивают именно агенты. Сервис по поиску агентов «Агент рядом» за пять лет помог заключить 54 тысячи договоров и принес больше полумиллиарда рублей сборов.

«Мы видим на практике: чем сложнее страховой продукт, тем больше клиенту нужен профессионал. И никакой ИИ не заменит доверие к человеку, который рядом не только в момент покупки, но и в момент страхового случая», — пояснил Иванов.

В номинации «Платежный сервис для регулируемой индустрии развлечений» премию получил ЕДИНЫЙ ЦУПИС — Центр учета переводов интерактивных ставок.

«Получить статус компании года сегодня — это прежде всего свидетельство того, что компания является одним из технологических лидеров страны. Благодаря внедрению инновационных и прорывных технологий, созданию собственных уникальных сервисов и эффективному импортозамещению наша компания демонстрирует устойчивость к современным вызовам и обеспечивает высокое качество и безопасность решений как для своих клиентов, так и для государства в целом», — отметила председатель правления ЕДИНОГО ЦУПИС Елена Шейкина.

По словам Елены, технологии в ЕДИНОМ ЦУПИС — это не абстрактное будущее, а мощный инструмент развития, который превращает технологии завтрашнего дня в реальность уже сегодня.

В номинации «IT-сервис» премию получил РТК-ЦОД — IT-сервис-провайдер полного цикла.

«Рынок облачных сервисов устойчиво растет, поскольку в условиях экономической нестабильности и переменчивого спроса на вычислительные ресурсы заказчикам проще и дешевле арендовать „облака“, чем наращивать собственные инфраструктурные мощности», — отметил технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин.

Алексей Забродин, технический директор РТК-ЦОД Фото: Пресс-служба бизнес-премии «КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА»

По словам Алексея Забродина, ряд трендов российского рынка совпадают с глобальными.

«У нас тоже бурно развиваются искусственный интеллект, платформы данных и мультиоблачные архитектуры. Но при этом мы идем своим путем. Здесь отмечу и ускорение темпов импортозамещения, и доминирование национальных облачных провайдеров, и консолидацию вокруг крупных участников отрасли, которые могут себе позволить инвестировать десятки миллиардов в строительство ЦОД», — добавил Забродин.

В номинации «Услуги и сервис» победил бренд Savoy (предприятия бренда входят в Группу «ГУТА»).

Сейчас набирает популярность Savoy Wellness — самый молодой представитель бренда, но уже весьма успешный. Savoy Wellnes Мясницкая и Savoy Wellnes Итальянский квартал — сеть фитнес-клубов премиального уровня в центре Москвы.

«Гостиничный бизнес, я думаю, будет в этом году развиваться хорошо. Гости всегда будут приезжать в отели, всегда отдыхать. Наша задача — подстраиваться под текущие реалии, тренды и запросы. Потому что меняются и гости, и их интересы», — поделилась заместитель генерального директора отеля Savoy Ольга Жигачева.

«Ресторан — это сложный живой механизм, где важна каждая деталь. Поэтому мы ищем не просто сотрудников, а соавторов общего дела», — уточнил управляющий ресторанным бизнес-комплексом Группы «ГУТА» Артем Табунов.

Он подчеркнул, что главным ресурсом остаются люди:

«Для нас важны энергия человека и его отношение к делу. Технологиям можно научить, но уважение к продукту и гостю — это внутренняя культура. Мы — команда единомышленников».

Елизавета Афанасьева, заместитель директора по маркетингу ресторана Savoy, и Ольга Жигачева, заместитель генерального директора отеля «Савой» Москва Фото: Пресс-служба бизнес-премии «КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА»

Говоря о ресторане Savoy, он добавил:

«Творчество и управление неразделимы: первое задает идею, второе помогает воплотить ее так, чтобы гость хотел возвращаться снова и снова».

Елена Данилова, генеральный директор и идейный вдохновитель компании AMMONIT, победившей в номинации «Модная индустрия», сделала прогноз.

«Женщины, которые стремятся подчеркнуть свой характер, выбирают нашу одежду. В ней они находят баланс, внутреннюю опору и возможность выразить свою женственность и мягкую силу. Поэтому я уверена, что сегмент премиальной одежды в этом году продолжит активно развиваться. Сегодня это уже не тренд, а устойчивая потребность», — отметила Елена.

В номинации FMCG (FastMoving Consumer Goods) — товары повседневного спроса с высокой скоростью оборота — победила компания «ПРОГРЕСС», представляющая бренд ФРУТОНЯНЯ.

«Наше предприятие отметило прекрасный юбилей — 35-летие, и, наверное, мы лучше всех знаем секрет, как оставаться лидерами. Наши главные ценности — люди, любовь к своему делу и, конечно же, абсолютная честность со своим потребителем. В этом основная наша задача и основное отличие от более технологичных, цифровизированных систем. Российский бизнес, я считаю, по-прежнему устойчив и по-прежнему конкурентен. Каждый год мы наблюдаем появление новых игроков. Но конкуренции не боимся!» — говорит руководитель отдела по внешним коммуникациям «ПРОГРЕСС» Елена Масько.

Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям АО «ПРОГРЕСС» Фото: Пресс-служба бизнес-премии «КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА»

В номинации «Креативная индустрия» победил бренд LIA MANZONI.

«Я очень признательна организаторам премии за эту награду. Стать лауреатом номинации «Лучший бренд. Креативная индустрия» — это огромная честь и яркое подтверждение нашего творчества, нашей работы и наших идей. В мире дизайна я формирую собственный культурный код, стараясь не столько вдохновлять людей, сколько учить их не бояться быть открытыми для самых смелых образов. На протяжении 20 лет мой авторский стиль — экологический элегантный шик, где лейтмотивом выступают все оттенки белого, — дарит многим самое простое и понятное человеческое счастье. Поэтому я поистине тронута столь высокой оценкой со стороны профессионалов и вдохновлена на новые свершения», — отметила основательница дизайнерского бюро LIA MANZONI Лиа Манзони.

Признание профессионалов получили: «Газпром», «Россети», МТС, «Яндекс», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Т-Банк», Cosmos Hotel Group и многие другие. Победители премии наглядно доказали, что конкуренция — не ограничение, а стимул к развитию. Гости церемонии вручения премии приняли участие в акции «Хорошие подарки», которая проходила при поддержке ювелирного дома Style Avenue, бренда Tami Gee, программы «Надо провериться» от клиники S-MED, центра «Романов» и других партнеров вечера.