День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 14:54

Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сургуте пассажир авиарейса предстанет перед судом за нападение на полицейского в местном аэропорту, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Мужчина публично оскорбил правоохранителя и толкнул его в грудь.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании аэропорта города Сургута, препятствовал законным действиям сотрудника полиции по составлению в отношении него протокола об административном правонарушении, — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении мужчины направили в Сургутский городской суд ХМАО-Югры. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Саратовский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за нападение на полицейского, сообщила региональная прокуратура. Отмечается, что мужчина и раньше не раз попадал в тюрьму.

Регионы
ХМАО
полицейские
нападения
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.