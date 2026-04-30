Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского

В Сургуте пассажир авиарейса предстанет перед судом за нападение на полицейского в местном аэропорту, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Мужчина публично оскорбил правоохранителя и толкнул его в грудь.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании аэропорта города Сургута, препятствовал законным действиям сотрудника полиции по составлению в отношении него протокола об административном правонарушении, — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении мужчины направили в Сургутский городской суд ХМАО-Югры. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Саратовский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за нападение на полицейского, сообщила региональная прокуратура. Отмечается, что мужчина и раньше не раз попадал в тюрьму.