Меликов раскрыл масштабы гибели скота из-за паводков в Дагестане

Порядка 1 тыс. голов крупного и мелкого скота погибло в результате паводков в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем, передает РИА Новости.

Хотел бы в этом отношении поблагодарить Роспотребнадзор и особенно Министерство сельского хозяйства [РФ] за оперативно принятые меры, благодаря которым эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Силами МЧС России, профильных служб, волонтеров проводится санитарная обработка территорий, социальных объектов и жилых домов, — отметил Меликов.

Ранее глава республики заявил, что порядка 8 тыс. домов получили повреждения в результате паводков в Дагестане. По его словам, всего за помощью обратились свыше 200 тыс. граждан.

Прежде президент России Владимир Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства.