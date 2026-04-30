Глава Дагестана раскрыл катастрофические последствия паводков в республике

Порядка 8 тыс. домов получили повреждения в результате паводков в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, всего за помощью обратились свыше 200 тыс. граждан. Кроме того, погибло более 1 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства.

До этого Путин поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Российский лидер добавил, что «время летит быстро», а если затянуть, то все работы перейдут на зиму.