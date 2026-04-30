30 апреля 2026 в 14:29

Глава Дагестана раскрыл катастрофические последствия паводков в республике

Меликов: порядка 8 тыс. домов были повреждены в результате паводков в Дагестане

Обрушившийся из-за проливных дождей жилой дом в Махачкале Обрушившийся из-за проливных дождей жилой дом в Махачкале Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Порядка 8 тыс. домов получили повреждения в результате паводков в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, всего за помощью обратились свыше 200 тыс. граждан. Кроме того, погибло более 1 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, передает ТАСС.

На сегодняшний день признаны пострадавшими и обратились за помощью более 200 тыс. граждан, — сказал Меликов.

Ранее президент России Владимир Путин попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко доложить об организации юридической помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Глава государства напомнил о ситуации с наводнениями в республике в ходе совещания с членами правительства.

До этого Путин поручил как можно быстрее обследовать в Дагестане территории, пострадавшие от паводков, чтобы принять решения о восстановлении. Российский лидер добавил, что «время летит быстро», а если затянуть, то все работы перейдут на зиму.

В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Меликов раскрыл масштабы гибели скота из-за паводков в Дагестане
Три пляжа Анапы получили разрешение к открытию сезона после разлива мазута
Песков заявил о возможности объявления перемирия без реакции Киева
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

