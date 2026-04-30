Россиянам рассказали, как благоустраивают пляжи Приморья Минтуризма Приморья: в регионе проведут комплексные работы на трех пляжах

Пляжи в бухтах Лазурная, Рифовая и Троицы в Приморье ждет комплексное благоустройство, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Минтуризма региона. На остальных территориях также проведут работы в преддверии пляжного сезона.

Сообщается, что на пляжах региона наладят вывоз мусора, охрану порядка и демонтируют самострой. На втором этапе работ до 2030 года запланированы работы по обустройству инженерных коммуникаций.

В Артеме уже привели в порядок бухту Пионерская, в Шкотовском округе — пляж Тихий, в Тернейском — бухту Озера. Также в Уссурийске обустраивают парк «Радужный» с зоной купания.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в летний период в городе будут открыты более 180 пляжей. Также для туристов будет доступно более 2 тыс. отелей.