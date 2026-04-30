Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю

ВСУ могли атаковать Пермский край дронами с территории Украины, а запуск произвести из Сумской, Киевской или Харьковской областей, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, чтобы беспилотники преодолели такое расстояние, они должны быть обеспечены большим количеством ресурсов. Он отметил, что главная цель данных налетов БПЛА — это психологическое давление на россиян.

Чтобы БПЛА смогли преодолеть расстояние от Украины до Перми, они должны быть обеспечены соответствующими ресурсами для полета. Их запуск ВСУ могли осуществить со стороны Харькова, Сумской и Киевской областей. Зачем они это делают? БПЛА наносят серьезные удары по городам РФ, от прилетов случаются пожары, гибнут люди. Самое главное для Украины — это психологическое давление на наш народ. Также ВСУ могут запускать дроны с территории РФ. То есть поляны близ городов сейчас подсохли, все дороги хорошие, маневренные группы из продажных подлецов работают, — сказал Попов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.