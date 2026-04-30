Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»

Президент РФ Владимир Путин посетил в «Манеже» выставку «Герои спецоперации: подвиг единства», организованную на площадке марафона «Знание. Первые», передает РИА Новости. Экспозиция включает личные вещи бойцов, экипировку, артефакты из зоны СВО и большой российский флаг, побывавший в экстремальных точках планеты.

Особое внимание уделили разделу с портретами участников спецоперации, представляющих 58 различных народов страны. Российскому лидеру также продемонстрировали переписку фронтовиков с детьми и картины лауреата президентской премии Алексея Крюкова. Отдельная инсталляция посвящена операции «Поток» в Курской области, где бойцы преодолели 15 километров по подземной трубе.

Представленные экспонаты, от окопных свечей до маскировочных сетей, символизируют вклад каждого гражданина в общее дело. Организаторы отметили, что ежедневный героизм проявляется бойцами всех национальностей, составляющих единую семью России.

Ранее Путину продемонстрировали макет фрагмента трубы газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». По нему российские бойцы прошли 15 километров в рамках операции «Поток» по освобождению Суджи и десятка сел Курского приграничья.