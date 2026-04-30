30 апреля 2026 в 14:36

Путин заглянул в трубу с легендарной операции «Поток»

Путину показали полноразмерную копию фрагмента трубопровода с операции «Поток»

Владимир Путин во время осмотра выставки «Герои спецоперации: подвиг единства», приуроченной к Году единства народов России и организованной в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» Владимир Путин во время осмотра выставки «Герои спецоперации: подвиг единства», приуроченной к Году единства народов России и организованной в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Президенту России Владимиру Путину на выставке «Герои спецоперации: подвиг единства» в «Манеже» продемонстрировали макет фрагмента трубы газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», передает РИА Новости. По нему российские бойцы прошли 15 километров в рамках операции «Поток» по освобождению Суджи и десятка сел Курского приграничья.

Путин посетил выставку на площадке марафона «Знание. Первые». На ней главе государства показали личные вещи бойцов, а также экипировку и артефакты из зоны СВО.

Особое место в центральной части выставки занимает стеклянный куб с флагом России, созданным в 2015 году. До 2023 года это полотнище считалось одним из самых больших триколоров в стране. Флаг побывал в самых труднодоступных уголках планеты — в Арктике, на Байкале, в Антарктиде, на действующем вулкане и на вершине Эльбруса.

Ранее командир штурмового взвода группы Аида с позывным Бокс рассказал, что участники операции «Поток» передвигались под землей с грузом около 50 килограммов на каждого бойца. По его словам, бойцам пришлось преодолеть более 15 километров в крайне стесненных условиях.

