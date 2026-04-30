30 апреля 2026 в 13:40

Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»

Артамонов: освобождение Славянска и Краматорска лишит Киев надежды на Донбасс

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Освобождение Славянска и Краматорска лишит Украину надежды на удержание Донбасса, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, для этого российским силам необходимо в первую очередь взять под контроль ключевые населенные пункты, превращенные украинскими войсками в неприступные крепости. Он отметил, что к ним относятся города Константиновка и Дружковка, село Рай-Александровка и поселок Алексеево-Дружковка.

Нам надо подавить ВСУ сразу по нескольким укрепрайонам, которые выдвинуты перед Славянском и Краматорском. Это, во-первых, Константиновка. Здесь на подступах мы ведем бои в Новопавловке. Одновременно ВС РФ наступают на город. Под Рай-Александровкой кипят тяжелые бои. Село занимает господствующие высоты. Его освобождение позволит РФ контролировать Славянско-Краматорскую агломерацию. Константиновка, Рай-Александровка, Дружковка, Алексеево-Дружковка — берем эти населенные пункты и отрезаем Славянск и Краматорск от системы снабжения ВСУ. Это выбьет табуретку из-под ног Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). На этом Донбасс исчезнет из уст киевских переговорщиков. Они будут лишены надежды на удержание территорий, — сказал Артамонов.

Он пояснил, что Дружковка и Алексеево-Дружковка — это два населенных пункта, превращенных ВСУ в крепости. По словам военного эксперта, украинские войска, расположенные в них, имеют 360 градусов секторов обстрела, то есть способны к круговой обороне.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождению населенного пункта Ильичовка (Озерное) в ДНР предшествовало продвижение российских военных у Дибровы и Кривой Луки. По его словам, российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на данном участке.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Врач напомнила о последствиях малоподвижного образа жизни
Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии
Скончался пионер синтетической биологии
Более 100 домов в Туапсе остались без света
Школьница ранила педагога ножом после просьбы пересесть
Стало известно, сколько дней будут длиться майские праздники в 2027 году
Мертвого подростка нашли на крыше электрички
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

