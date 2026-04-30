Освобождение Славянска и Краматорска лишит Украину надежды на удержание Донбасса, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, для этого российским силам необходимо в первую очередь взять под контроль ключевые населенные пункты, превращенные украинскими войсками в неприступные крепости. Он отметил, что к ним относятся города Константиновка и Дружковка, село Рай-Александровка и поселок Алексеево-Дружковка.

Нам надо подавить ВСУ сразу по нескольким укрепрайонам, которые выдвинуты перед Славянском и Краматорском. Это, во-первых, Константиновка. Здесь на подступах мы ведем бои в Новопавловке. Одновременно ВС РФ наступают на город. Под Рай-Александровкой кипят тяжелые бои. Село занимает господствующие высоты. Его освобождение позволит РФ контролировать Славянско-Краматорскую агломерацию. Константиновка, Рай-Александровка, Дружковка, Алексеево-Дружковка — берем эти населенные пункты и отрезаем Славянск и Краматорск от системы снабжения ВСУ. Это выбьет табуретку из-под ног Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). На этом Донбасс исчезнет из уст киевских переговорщиков. Они будут лишены надежды на удержание территорий, — сказал Артамонов.

Он пояснил, что Дружковка и Алексеево-Дружковка — это два населенных пункта, превращенных ВСУ в крепости. По словам военного эксперта, украинские войска, расположенные в них, имеют 360 градусов секторов обстрела, то есть способны к круговой обороне.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождению населенного пункта Ильичовка (Озерное) в ДНР предшествовало продвижение российских военных у Дибровы и Кривой Луки. По его словам, российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на данном участке.