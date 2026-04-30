30 апреля 2026 в 13:35

Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии

Германия может вернуть обязательный призыв в армию, заявил «Ридусу» научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО, политолог Артем Соколов. Он отметил, что сейчас в стране планируют увеличить численность армии.

Приняты меры по наращиванию немецкой армии. Министр обороны ФРГ Борис Людвиг Писториус заявил о необходимости довести численность бундесвера до 240 тыс. человек при резерве в 200 тыс. солдат. Пока немецкое руководство рассчитывает нарастить численность за счет шведской модели призыва, то есть посредством анкетирования, — рассказал Соколов.

Он подчеркнул, что при такой модели у населения все равно остается множество законных способов избежать воинской службы. По его словам, это также может создать дополнительные трудности при наборе армии.

Ранее сообщалось, что в Берлине в очередной раз могут ввести ограничения на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. Окончательное решение пока не принято, но, скорее всего, будут действовать традиционные запреты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Врач напомнила о последствиях малоподвижного образа жизни
Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии
Скончался пионер синтетической биологии
Более 100 домов в Туапсе остались без света
Школьница ранила педагога ножом после просьбы пересесть
Стало известно, сколько дней будут длиться майские праздники в 2027 году
Мертвого подростка нашли на крыше электрички
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

