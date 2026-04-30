Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии

Германия может вернуть обязательный призыв в армию, заявил «Ридусу» научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО, политолог Артем Соколов. Он отметил, что сейчас в стране планируют увеличить численность армии.

Приняты меры по наращиванию немецкой армии. Министр обороны ФРГ Борис Людвиг Писториус заявил о необходимости довести численность бундесвера до 240 тыс. человек при резерве в 200 тыс. солдат. Пока немецкое руководство рассчитывает нарастить численность за счет шведской модели призыва, то есть посредством анкетирования, — рассказал Соколов.

Он подчеркнул, что при такой модели у населения все равно остается множество законных способов избежать воинской службы. По его словам, это также может создать дополнительные трудности при наборе армии.

