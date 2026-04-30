ВСУ потеряли более тысячи человек всего за сутки Минобороны России: потери ВСУ составили около 1125 бойцов за сутки

Общие потери Вооруженных сил Украины за последние сутки составили порядка 1125 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне проведения специальной военной операции, следует из сводки Министерства обороны России. В зоне ответственности группировки войск «Север» украинская сторона потеряла более 240 человек.

От действий группировки «Запад» потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. На направлении Южной ГВ противник лишился свыше 100 человек, уточнили в министерстве.

Самыми тяжелыми для украинской армии стали направления «Центр» и «Восток». На первом потери достигли более 295 военных, на втором — превысили 275 человек. Кроме того, в сводке отмечаются потери ВСУ на направлении «Днепр», которые составили до 25 военнослужащих.

Ранее начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта рассказал, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 10 октокоптеров ВСУ в Харьковской области. Их поразили и над линией боевого соприкосновения, и в буферной зоне. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.