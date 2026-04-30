В Центробанке предложили помощь малому и среднему бизнесу в зоне ЧС

В Центробанке предложили помощь малому и среднему бизнесу в зоне ЧС Центробанк призвал реструктурировать долги малого и среднего бизнеса в зоне ЧС

ЦБ России призвал финансовые организации реструктурировать долги субъектов малого и среднего бизнеса в зоне паводка. По данным пресс-службы регулятора, они вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа до 31 декабря текущего года.

Если нет оснований, чтобы предоставить льготный период по закону, мы рекомендуем банкам и некредитным финансовым организациям рассматривать заявления об изменении условий договора и предоставлять отсрочку по собственным программам реструктуризации, — сказано в сообщении.

При этом регулятор подчеркнул, что подобная отсрочка не должна ухудшать кредитную историю заемщиков. Кредиторов просят оперативно направлять уточненную информацию о платежах.

Ранее председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк России не видит рисков для финансовой устойчивости отечественной экономики. Руководитель ведомства подчеркнула, что к этому относятся в том числе системные риски.