30 апреля 2026 в 12:56

В Центробанке предложили помощь малому и среднему бизнесу в зоне ЧС

Центробанк призвал реструктурировать долги малого и среднего бизнеса в зоне ЧС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ЦБ России призвал финансовые организации реструктурировать долги субъектов малого и среднего бизнеса в зоне паводка. По данным пресс-службы регулятора, они вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа до 31 декабря текущего года.

Если нет оснований, чтобы предоставить льготный период по закону, мы рекомендуем банкам и некредитным финансовым организациям рассматривать заявления об изменении условий договора и предоставлять отсрочку по собственным программам реструктуризации, — сказано в сообщении.

При этом регулятор подчеркнул, что подобная отсрочка не должна ухудшать кредитную историю заемщиков. Кредиторов просят оперативно направлять уточненную информацию о платежах.

Ранее председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк России не видит рисков для финансовой устойчивости отечественной экономики. Руководитель ведомства подчеркнула, что к этому относятся в том числе системные риски.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

