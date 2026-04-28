Набиуллина исключила системные угрозы для российской экономики

Центральный Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости отечественной экономики, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Альфа-саммите. Глава ЦБ РФ подчеркнула, что к этому относятся в том числе системные риски, передает ТАСС.

Никаких рисков финансовой устойчивости для экономики, системных рисков мы не видим, — сказала Набиуллина.

Ранее она заявила, что заседания совета директоров Банка России, на которых принимаются решения по ключевой ставке, часто сопровождаются жаркими спорами, иногда даже на повышенных тонах. По ее словам, суть этих споров отражена в резюме по итогам заседаний.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о доверии к точке зрения Центробанка по вопросам ключевой ставки. По его словам, решения о ее изменении остаются прерогативой Банка России, поэтому необходимо ориентироваться именно на точку зрения регулятора.

Центробанк снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% по итогам заседания совета директоров 24 апреля. Регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с шагом в 50 б. п.