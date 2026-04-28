Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:31

Набиуллина исключила системные угрозы для российской экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральный Банк России не видит рисков для финансовой устойчивости отечественной экономики, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Альфа-саммите. Глава ЦБ РФ подчеркнула, что к этому относятся в том числе системные риски, передает ТАСС.

Никаких рисков финансовой устойчивости для экономики, системных рисков мы не видим, — сказала Набиуллина.

Ранее она заявила, что заседания совета директоров Банка России, на которых принимаются решения по ключевой ставке, часто сопровождаются жаркими спорами, иногда даже на повышенных тонах. По ее словам, суть этих споров отражена в резюме по итогам заседаний.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о доверии к точке зрения Центробанка по вопросам ключевой ставки. По его словам, решения о ее изменении остаются прерогативой Банка России, поэтому необходимо ориентироваться именно на точку зрения регулятора.

Центробанк снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% по итогам заседания совета директоров 24 апреля. Регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с шагом в 50 б. п.

Экономика
Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.