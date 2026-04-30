Космонавта Лазуткина госпитализировали

Космонавт Александр Лазуткин госпитализирован в Москве, передает Telegram-канал «112». По предварительной информации, Герою Российской Федерации стало плохо утром.

Лазуткина увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Предварительно, у него инфаркт, уточнил источник РЕН ТВ.

Лазуткин совершил полет в космос на корабле «Союз ТМ-25» и работал на орбитальном комплексе «Мир». Экспедиция 1997 года оказалась одной из самых сложных в истории отечественной космонавтики: 23 февраля загорелась кислородная шашка на станции, 27 марта произошла утечка ядовитого вещества, а летом случилась разгерметизация станции в результате столкновения с кораблем «Прогресс М-34».

