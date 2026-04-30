День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:34

Космонавта Лазуткина госпитализировали

«112»: космонавт Александр Лазуткин госпитализирован в Москве

Александр Лазуткин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Космонавт Александр Лазуткин госпитализирован в Москве, передает Telegram-канал «112». По предварительной информации, Герою Российской Федерации стало плохо утром.

Лазуткина увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Предварительно, у него инфаркт, уточнил источник РЕН ТВ.

Лазуткин совершил полет в космос на корабле «Союз ТМ-25» и работал на орбитальном комплексе «Мир». Экспедиция 1997 года оказалась одной из самых сложных в истории отечественной космонавтики: 23 февраля загорелась кислородная шашка на станции, 27 марта произошла утечка ядовитого вещества, а летом случилась разгерметизация станции в результате столкновения с кораблем «Прогресс М-34».

Ранее космонавт Павел Виноградов рассказал об обязательных тренировках на МКС для сохранения мышц и здоровья. Для этого у космонавтов на станции есть велотренажеры и беговые дорожки, которые позволяют держать себя в тонусе. Однако, по словам Виноградова, полная реабилитация после полета занимает столько же времени, сколько сама экспедиция.

Общество
Москва
космонавты
госпитализации
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.