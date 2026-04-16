Герой России рассказал, как космонавты поддерживают здоровье на МКС

На борту МКС обязательны занятия спортом не менее 2,5 часов в день, рассказал «Вечерней Москве» Герой России, космонавт-испытатель Павел Виноградов. Он отметил, что на станции есть все необходимое, чтобы оставаться в форме.

На станции есть беговая дорожка, велотренажер, а также и другие тренажеры. Занятия необходимы, чтобы сохранять мышцы в тонусе, чтобы по возвращении на землю человек смог нормально ходить. Но даже при том, что мы активно занимаемся и выполняем рекомендации врачей, медики уверяют, что полная реабилитация после полета равна продолжительности самого полета, — рассказал Виноградов.

Космонавт поделился, что время в космосе идет так же, как на Земле. По его словам, космонавты живут по Гринвичу — это на три часа меньше московского времени.

Ранее аэрокосмический инженер Денис Прудник рассказал, что стать космонавтом может любой россиянин до 35 лет с высшим образованием. По его словам, сейчас открыт набор на обучение.