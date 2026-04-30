День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:35

«Боеголовки нацелены на нас»: Медведев назвал главного врага России

Медведев: США являются главным геополитическим соперником России

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США являются основным геополитическим соперником России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые». По его словам, у Москвы и Вашингтона всегда складывались непростые отношения. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

Америка — наш основной геополитический соперник. <…> Боеголовки их (американских. — NEWS.ru) стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки — на них, — отметил политик.

Ранее Медведев заявлял, что действующая администрация США находится между молотом и наковальней, где с одной стороны американский конгресс, а с другой — страны Европы. По этой причине, считает он, Белый дом несвободен в своих подходах.

При этом Медведев отмечал, что новый телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером доказывает, что нынешняя администрация США действует прагматично. По его словам, Вашингтон старается играть активную роль в вопросе урегулирования на Украине.

Власть
Дмитрий Медведев
Россия
США
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.