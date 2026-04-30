30 апреля 2026 в 11:23

«Она несвободна»: Медведев поделился мнением о положении администрации США

Медведев заявил, что администрация США несвободна из-за Европы и конгресса

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Администрация США находится между молотом и наковальней в виде американского конгресса и Европы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция велась на платформе VK Видео. По этой причине, по словам политика, Белый дом несвободен в своих подходах.

На мой взгляд, американская администрация сейчас находится между молотом и наковальней. Где под молотом я подразумеваю Конгресс Соединенных Штатов Америки, а под наковальней — позицию Европы. И вот между этими двумя элементами находится администрация, поэтому она несвободна в своих подходах, отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что прежняя администрация США «запрягала упряжку войны» на Украине, а нынешняя пытается что-то сделать для урегулирования. Он добавил, что львиную долю помощи Киеву все-таки передавала администрация экс-президента Джо Байдена.

До этого директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин оценил перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Он напомнил, что в стратегии национальной безопасности США Россия по-прежнему описывается как угроза.

