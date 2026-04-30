Медведев сравнил США при Байдене и Трампе Медведев: предыдущая администрация США запрягала упряжку войны на Украине

Прежняя администрация США «запрягала упряжку войны» на Украине, а нынешняя пытается что-то сделать для урегулирования, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция велась на платформе VK Видео. Он добавил, что львиную долю помощи Киеву все-таки передавала администрация экс-президента Джо Байдена.

Как минимум, нынешняя администрация Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, пытается что-то делать на этом направлении, — сказал он.

Медведев напомнил, что не так давно президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, их разговор доказывает, что нынешняя администрация США действует прагматично и пытается играть активную роль в вопросе урегулирования на Украине.

Однако в эффективности Вашингтона в роли третьей стороны на переговорах Медведев усомнился. Он добавил, что государство, «которое ворует президентов и начинает конфликты», не может быть хорошим посредником.