День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:24

«Ворует президентов»: Медведев об «эффективности» посредничества США

Подписывайтесь на нас в MAX

Государство, «которое ворует президентов и начинает конфликты», не может выступать эффективным посредником, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание.Первые». Трансляция велась на платформе VK Видео. Его спросили, справляется ли США с ролью посредника.

Вряд ли с такой ролью вообще легко справиться. Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях, — считает он.

Ранее Медведев заявил, что проблема заявлений президента США Дональда Трампа о завершении им до 10 геополитических конфликтов заключается в том, что многие из них возобновились. По его словам, в мире не существует «патентованных» посредников по урегулированию, хотя многие и претендуют на эту роль.

Также Медведев заявил, что новый телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером доказывает, что нынешняя администрация США действует прагматично. По его словам, Вашингтон старается играть активную роль в вопросе урегулирования на Украине.

Власть
Дмитрий Медведев
США
переговоры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.