В Запорожской области дети уплыли в открытое море на сапборде В Бердянске спасли унесенных на сапборде в открытое море детей

В Бердянске двух детей унесло в открытое море во время катания на сапборде, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, мальчиков 10 и 7 лет обнаружили спасатели в акватории Азовского моря в трех километрах от берега.

Дети находились на воде без спасательных жилетов. Очевидцы вызвали специалистов Государственной инспекции по маломерным судам, которые оперативно доставили детей на сушу и передали врачам.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности на воде. В частности, нужно не заплывать далеко от берега, объективно оценивать свои силы, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в необорудованных местах и при происшествиях на водоеме немедленно обращаться по номеру 101 или 112.

Ранее в Оренбургской области двое подростков 11 и 13 лет погибли при возгорании стога сена на придомовой территории села Аниховка. По факту трагедии региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.

В то же время экстренные службы спасли пятилетнюю девочку, запертую в квартире в деревне Марушкино под Москвой. Ребенка, кричавшего в окно, заметили местные жители и вызвали спасателей. Специалисты проникли в квартиру на втором этаже через окно с помощью лестницы и вызволили девочку. Полиция начала проверку.