22 сентября 2025 в 08:25

Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области

Два ребенка погибли при возгорании стога сена в Аниховке Оренбургской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Два подростка 11 и 13 лет погибли при возгорании стога сена в селе Аниховка Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По факту гибели детей возбудили уголовное дело.

На придомовой территории на улице Комсомольской в селе Аниховка Адамовского района произошло возгорание стога сена, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Ельце Липецкой области произошел масштабный пожар. Огонь охватил кровлю многоквартирного жилого дома. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров. Для ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены значительные силы. В частности, в тушении были задействованы 30 специалистов и девять единиц техники.

До этого в Белокурихе Алтайского края в одном из санаториев вспыхнул пожар в гостиничном корпусе, в ходе которого были эвакуированы 349 человек, включая 16 детей. По данным МЧС, огонь возник в электрощитовой на первом этаже, охватив площадь около четырех квадратных метров.

