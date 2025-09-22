Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области

Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области Два ребенка погибли при возгорании стога сена в Аниховке Оренбургской области

Два подростка 11 и 13 лет погибли при возгорании стога сена в селе Аниховка Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По факту гибели детей возбудили уголовное дело.

На придомовой территории на улице Комсомольской в селе Аниховка Адамовского района произошло возгорание стога сена, — говорится в сообщении.

