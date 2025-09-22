«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:04

Пятилетнюю девочку вызволили из запертой квартиры в Москве

В Москве спасли запертую в квартире пятилетнюю девочку, которая плакала и кричала, пишет 360.ru со ссылкой на источник. ЧП произошло в деревне Марушкино.

Высунувшегося из окна ребенка заметили местные жители. Они вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели забрались в квартиру на втором этаже через окно с помощью трехколенной лестницы.

Как выяснилось, девочка осталась дома одна. Ребенок не пострадал. Позже домой вернулся отец девочки. По данному факту полиция начала проверку.

Ранее в Алымовом переулке Москвы произошло возгорание квартиры на пятом этаже жилого дома. Пожарные с помощью автолестницы эвакуировали одного человека из горящего помещения.

До этого в Новосибирске девушка спровоцировала вызов экстренных служб, сидя на подоконнике 14-го этажа с ногами наружу. Очевидцев напугало такое поведение девушки, они сразу же обратились к спасателям.

