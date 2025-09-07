Девушка на 14-м этаже напугала россиян В Новосибирске девушка сидела на окне 14-го этажа с целью подышать

В Новосибирске девушка спровоцировала вызов экстренных служб, сидя на подоконнике 14-го этажа с ногами наружу, сообщает пресс-служба спасателей МАСС. Очевидцев напугало такое поведение девушки, и они сразу же обратились к спасателям. Инцидент произошел на улице Заречной.

Прибывшие спасатели и врачи скорой помощи не обнаружили девушку на месте: она самостоятельно вернулась в квартиру, увидев экстренные службы. Как пояснил открывший дверь парень, его подруга «просто хотела подышать свежим воздухом».

Спасатели призвали граждан избегать подобных действий, поскольку они закономерно вызывают тревогу у очевидцев и приводят к ложным вызовам. Это отвлекает экстренные службы от реальных происшествий, где требуется немедленная помощь.

Ранее в Крыму спасли унесенную в море на сапборде москвичку. Инцидент произошел в Сакском районе. Девушка оказалась в четырех километрах от берега без спасательного жилета, при этом вернуться на землю самостоятельно у нее не хватало сил. В результате москвичка позвонила по номеру 112, после чего к ней выехали спасатели.