22 сентября 2025 в 11:51

В АТОР назвали количество отдыхающих в Крыму туристов

АТОР: 350-400 тыс. туристов отдыхают в Крыму в настоящее время

Феодосия Феодосия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 350-400 тыс. туристов отдыхают в Крыму в настоящее время, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин. По его словам, которые приводит пресс-служба АТОР в своем Telegram-канале, каждый день на полуостров приезжают по 5-6 тыс. человек. Ромашкин отметил, что туроператоры находятся в контакте с отдыхающими в Крыму.

В Крыму сейчас находятся около 350-400 тыс. туристов, — сказал Ромашкин.

Ранее беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали курортную зону Крыма, в результате чего погибли два человека, несколько пострадали. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник отметил, что ВСУ наносят удары по территории Крыма с целью спровоцировать Россию на ответные действия против мирного населения. По его словам, подобные шаги стали следствием отсутствия успехов украинской армии на линии боевых действий.

Россия
АТОР
туристы
Крым
атаки
