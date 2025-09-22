«Интервидение-2025»
Россиянам дали возможность избавиться от старой мелочи

Центробанк: около 15 тыс. торговых точек участвуют в акции «Монетная неделя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция «Монетная неделя» охватила около 15 тыс. точек по всей стране, сообщает пресс-служба Банка России. Жители РФ получили возможность избавиться от скопившихся монет благодаря проекту. Акция началась 22 сентября и продлится до 4 октября.

В акции задействовано около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. банковских отделений, расположенных в 3 тыс. населенных пунктов. Благодаря этому россияне могут легко обменять скопившиеся монеты на банкноты или зачислить их непосредственно на свой банковский счет.

Подобные мероприятия проводятся Банком России дважды в год — весной и осенью. Предыдущая «Монетная неделя», состоявшаяся в апреле, показала значительную активность населения: россияне вернули в оборот более 51 млн монет, общая сумма которых составила 242 млн рублей. Эта инициатива ЦБ направлена на облегчение обращения наличных денег и предотвращение излишнего накопления монет.

