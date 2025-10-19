Мобильный номер с восемью шестерками продали за 31 млн рублей SMZDM: в Китае номер с восемью шестерками продали на аукционе за 2,75 млн юаней

Мобильный номер, заканчивающийся на восемь шестерок (+18366666666), был продан на аукционе за 2,75 млн юаней (примерно 31 млн рублей), сообщает SMZDM. Торги на платформе Alibaba привлекли внимание 47 тыс. пользователей, однако участвовали в них лишь четыре зарегистрированных претендента.

В материале говорится, что начальная стоимость лота составляла 2 млн юаней (22,6 млн рублей), при этом для участия требовалось внести залог в размере 400 тыс. юаней (около 4,5 млн рублей). В ходе 67 ставок цена поднялась до финальной суммы в 2,75 млн юаней. Номер закреплен за провинцией Шаньдун и обслуживается по постоплатному тарифу стоимостью 159 юаней (1,8 тыс. рублей) в месяц.

Как отметили в издании, победитель торгов принимает на себя все финансовые обязательства, включая погашение текущего долга в размере 11,74 юаня (133 рублей) и возможное изменение тарифного плана. Этот результат стал одним из самых высоких в истории аукционов телефонных номеров Китая, уступив лишь номеру +13585858585, проданному ранее за 81 млн рублей.

