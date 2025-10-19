Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:20

Мобильный номер с восемью шестерками продали за 31 млн рублей

SMZDM: в Китае номер с восемью шестерками продали на аукционе за 2,75 млн юаней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мобильный номер, заканчивающийся на восемь шестерок (+18366666666), был продан на аукционе за 2,75 млн юаней (примерно 31 млн рублей), сообщает SMZDM. Торги на платформе Alibaba привлекли внимание 47 тыс. пользователей, однако участвовали в них лишь четыре зарегистрированных претендента.

В материале говорится, что начальная стоимость лота составляла 2 млн юаней (22,6 млн рублей), при этом для участия требовалось внести залог в размере 400 тыс. юаней (около 4,5 млн рублей). В ходе 67 ставок цена поднялась до финальной суммы в 2,75 млн юаней. Номер закреплен за провинцией Шаньдун и обслуживается по постоплатному тарифу стоимостью 159 юаней (1,8 тыс. рублей) в месяц.

Как отметили в издании, победитель торгов принимает на себя все финансовые обязательства, включая погашение текущего долга в размере 11,74 юаня (133 рублей) и возможное изменение тарифного плана. Этот результат стал одним из самых высоких в истории аукционов телефонных номеров Китая, уступив лишь номеру +13585858585, проданному ранее за 81 млн рублей.

Ранее мотоцикл папы римского Льва XIV был продан на торгах в Мюнхене за €156 тыс. (14,7 млн рублей). Индивидуально собранный BMW R 18 Transcontinental 2024 года с автографом понтифика на топливном баке был изготовлен по специальному заказу и подарен в сентябре 2025 года.

номера
аукционы
Китай
телефоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.