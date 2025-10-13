Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:20

Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков

«Ведомости»: кол-центры обходят закон о маркировке спам-звонков от компаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кол-центры стали обходить маркировку о звонках от компаний, сообщила газета «Ведомости». Там отметили, что россиянам звонят с неизвестных номеров, во время разговора выясняется, что это реклама или соцопрос.

В газете добавили, что кол-центры вынуждают своих сотрудников звонить гражданам со своих телефонов. Закон о маркировке действует с 1 сентября этого года.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что кол-центры мошенников, стремясь компенсировать убытки от ежедневных задержаний курьеров, активно вовлекают в преступные схемы самих жертв обмана, обещая им возврат похищенных средств. По его словам, на самом деле злоумышленники просто ищут новых бесплатных сотрудников, которых не жалко потерять при задержании.

До этого сенатор Артем Шейкин заявил, что кибермошенники все чаще используют технологию дипфейков для атак на компании, поэтому владельцам бизнеса следует заниматься активным обучением сотрудников основам цифровой гигиены. Он добавил, что злоумышленники создают реалистичные поддельные видео и аудио, в подлинность которых верят даже опытные работники.

