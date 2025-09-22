Названа страна, чьи банки борются за «хороших русских»

Финансовые учреждения Швейцарии проявляют повышенный интерес к привлечению состоятельных российских клиентов, адаптируя свои предложения под новые реалии, пишут «Ведомости». Многие банки не только сохранили специализированные отделы для работы с россиянами, но и активно конкурируют за так называемых хороших русских, сказано в публикации.

Под определение «перспективного» российского клиента попадают те, кто легализовал свое пребывание в Швейцарии или странах Евросоюза, получив вид на жительство и уплачивая налоги. Это могут быть как давние резиденты Европы, не имеющие активов в России, так и более свежие релоканты, говорится в статье. К последним относятся, в частности, топ-менеджеры, покинувшие крупные российские и международные компании, а также предприниматели, перенесшие или ликвидировавшие свой бизнес за рубежом.

Эксперты отмечают, что для банковских учреждений, которые ранее рассматривали счета от $5 млн как минимальный порог для российских клиентов, ситуация стала более сложной. Иван Тихоненок, руководитель группы банковских услуг юридической компании Amond & Smith, пояснил, что такие активы теперь находятся под постоянным пристальным вниманием. Для того чтобы банк мог надежно защищать интересы своих клиентов из России, им необходимо иметь европейский вид на жительство или второй паспорт, а также доказать, что их основные жизненные интересы сосредоточены вне России.

Ранее стало известно, что Швейцария резко нарастила закупки российского золота. Это оказалось возможным благодаря лазейке в санкционном режиме.