15 октября 2025 в 13:27

Пьяную медсестру Шумахера изнасиловал его близкий друг

В швейцарском Гланде близкий друг гонщика Шумахера изнасиловал его медсестру

Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер Фото: firo/Global Look Press

В Швейцарии полиция ведет расследование по делу об изнасиловании медсестры, входившей в медицинскую бригаду семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, сообщает 24 Heures. Обвинения в совершении преступления предъявили австралийскому гонщику, который является близким другом семьи Шумахера.

По данным следствия, инцидент произошел 23 ноября 2019 года в доме Шумахера, расположенном в городе Гланд. После завершения рабочей смены медсестра почувствовала себя плохо из-за употребления алкоголя. Обвиняемый и физиотерапевт перенесли ее в комнату для персонала и уложили в постель. Позднее австралийский гонщик вернулся в комнату и, предположительно, дважды изнасиловал находившуюся без сознания женщину.

Правоохранительные органы инициировали уголовное дело в январе 2022 года. Изначально обвиняемый активно сотрудничал со следствием, прилетая из Австралии для дачи показаний. Однако в последние месяцы он перестал выходить на связь с властями. Отмечается, что семья Шумахер не имеет отношения к судебному процессу, и прокуратура не упоминала их в материалах дела.

Ранее получивший тяжелую травму головы гонщик подал обнадеживающий знак. Французский журналист отметил, что в состоянии находившегося в коме Шумахера есть позитивные сдвиги.

