При смерти или пошел на поправку? Как живет Шумахер после травмы головы

Журналист L'Equipe Стефан Л'Эрмитт раскрыл новые подробности о состоянии семикратного чемпиона «Формулы‑1» Михаэля Шумахера. Красный Барон 12 лет борется за жизнь, после того как получил тяжелую травму головы. Что известно о состоянии 56-летнего Шумахера, находится ли он при смерти, какой болид гонщика продали на аукционе — в материале NEWS.ru.

Как чемпион «Формулы-1» Шумахер получил травму головы

29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах во французских Альпах. Он выжил, но был прикован к постели и с тех пор не появлялся на публике. Семья скрывает легендарного чемпиона от посторонних глаз.

В тот день Шумахер катался на лыжах с сыном Миком, которому было 14 лет. Они находились на склоне Дент де Буржен над Мерибелем. Инцидент произошел между трассами Шамуа и Модюи, где было мало снега, местами торчали камни. Шумахер зацепил один из них, потерял равновесие, упал и сильно ударился головой о другой камень. Его шлем разлетелся на части, но он, по словам врачей, спас жизнь автогонщику.

Когда спасатели обнаружили Шумахера, он находился в сознании. По их словам, гонщик полусидел-полустоял и возбужденно жестикулировал. Шумахера, находившегося в критическом состоянии, доставили в больницу коммуны Мутье. Затем ему стало хуже, и его экстренно транспортировали в госпиталь Гренобля.

Спустя неделю после трагедии автогонщику провели операцию, чтобы устранить кровоизлияние в мозг и снизить внутричерепное давление. Врачи ввели его в искусственную кому. Затем Шумахеру провели еще одну операцию, удалив гематомы головного мозга. Медики отмечали, что у экс-чемпиона наблюдались небольшие признаки улучшения состояния.

Михаэль Шумахер Фото: firo/Global Look Press

Что известно о состоянии автогонщика Шумахера

В марте 2025 года журналист и друг семьи Шумахера Феликс Горнер сообщил, что спортсмен находится в печальном состоянии. По его словам, бывшему пилоту «Формулы-1» нужна постоянная забота, так как он полностью зависит от опекунов. Журналист сообщил, что Шумахер больше не может говорить. Горнер также отметил, что доступ к гонщику имеют не более 20 человек.

«По моему мнению, это правильная стратегия, потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, это не изменилось», — сказал Горнер.

14 октября журналист L'Equipe Стефан Л'Эрмитт сообщил, что в состоянии Шумахера есть позитивные сдвиги. Он отметил, что в апреле гонщик при помощи жены Коринны подписал специальный шлем для сэра Джеки Стюарта, что является положительным знаком. Шумахер оставил инициалы M. S., однако подпись сильно отличается от той, которую он использовал ранее.

«Я бы не сказал, что у него все хорошо, но, возможно, ему немного лучше, хотя, по сути, мы ничего не знаем. Единственные настоящие новости приходят от его семьи, и это всегда очень важно. Сообщения, поступающие извне, вероятно, ничего не стоят. В этом году он подписал шлем для благотворительного мероприятия. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак. Дело в том, что мы до сих пор не видели, как он ходит, похоже, он все еще не может говорить», — заявил Л'Эрмитт.

Что известно о жизни автогонщика Шумахера после травмы

В начале октября 2024 года стало известно, что Шумахер впервые за 11 лет появился на публике. Автогонщик посетил свадьбу дочери Джинны-Марии на Мальорке. СМИ отмечали, что сотрудники службы безопасности при входе на виллу забирали у гостей телефоны, чтобы они не фотографировали бывшего чемпиона. При этом друг семьи Джонни Херберт опроверг эту информацию.

Михаэль Шумахер Фото: Sutton Motorsports/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Все, что касается Михаэля, остается закрытой темой. Слухи о свадьбе оказались неправдой», — сказал он.

В декабре прошлого года власти Керпена, в котором вырос Шумахер, отказались присваивать ему статус почетного гражданина. Супруга автогонщика устроила масштабную распродажу недвижимости и вещей, чтобы профинансировать дорогостоящее лечение и уход за парализованным супругом.

Кто шантажировал семью чемпиона «Формулы-1» Шумахера

В декабре 2024 года начался суд по делу о шантаже семьи Шумахера. Группа злоумышленников собиралась обнародовать фото и видео автогонщика, если его близкие не заплатят €15 млн. Подозреваемыми по делу стали три человека, в том числе бывший охранник экс-чемпиона Маркус Фритше, вышибала ночного клуба Йилмаз Тозтуркан и его сын — IT-специалист Даниэль Линс.

Фритше наняли телохранителем Шумахера в 2012-м — за полтора года до трагедии в Альпах. Согласно материалам дела, он передал шантажистам два жестких диска и четыре USB-флешки, на которых находились 1500 фотографий, 200 видеороликов и копии медицинских документов. По словам Тозтуркана, их украла медсестра, которой нужны были деньги. Девушка работала в клинике, где проходил лечение автогонщик.

Тозтуркан рассказал, как Фритше предложил продать фото и видео с Шумахером. В 2020 году семья автогонщика уволила охранника, чем он был сильно недоволен. По словам Хайке Пушманн, работавшей у родственников чемпиона «Формулы-1», Фритше заявил, что доберется до близких Шумахера, если не получит деньги.

Впоследствии суд приговорил Тозтуркана к трем годам лишения свободы, Линс получил шесть месяцев условно. По словам его адвоката, единственная вина юноши в том, что он создал адрес электронной почты для отца, с которой тот общался с родственниками Шумахера. Похитивший конфиденциальную информацию Фритше получил два года условно. Его признали виновным в попытке вымогательства, а не в шантаже.

Жена Шумахера заявила, что считает приговор суда слишком мягким. Она подчеркнула, что Фритше был инициатором преступления. По словам Коринны, суд должен был вынести более суровое наказание для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ferrari F2001 Фото: Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Какой болид автогонщика Шумахера продали на аукционе

В апреле 2025 года аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги Ferrari F2001, за рулем которой Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии в сезоне 2001-го. Болид был продан в мае за $18,17 млн. Часть суммы будет направлена в благотворительный фонд Keep Fighting Foundation.

Что сказали врачи о состоянии здоровья чемпиона «Формулы-1» Шумахера

Невролог Александр Комаров заявил, что Шумахер может умереть естественным путем, а не из-за вегетативного состояния. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что все зависит от ресурсов организма гонщика. Если нет инфекции и холестериновых бляшек, то Шумахер может жить долго, подчеркнул он.

«Если есть внешний фактор, это может привести к летальному исходу. Сейчас нельзя говорить, что все плохо. Не уверен, что вегетативное состояние Шумахера приведет к кончине. Он может умереть естественным путем из-за инфаркта, инсульта или других моментов, к которым генетически предрасположен. Сейчас у Шумахера гиподинамия, внутривенные, внутримышечные введения, неестественный путь выделения. Все это не прибавляет здоровья. Но поскольку он был здоровым спортсменом, вегетативное состояние может продолжаться неограниченное количество времени, пока правильно осуществляются уход, кормление и контроль выделения», — высказал мнение Комаров.

Читайте также:

Крупнейший контракт НХЛ, восторг Фетисова: как живет Кирилл Капризов

Санкции Украины, скандал с Бузовой, критика Вяльбе: как живет Губерниев

Скандальный развод, угрозы бандитов, диджеинг: как живет Руслан Нигматуллин