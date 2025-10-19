Адские условия для украинских мобилизованных попали на видео В Сети появилось видео с тюремными условиями для мобилизованных украинцев

Издание «Страна.ua» опубликовало видео с условиями, в которых мобилизованным украинцам приходится жить в учебных центрах в Винницкой области. На кадрах видны тесные помещения с плесенью на стенах, в которых нет вентиляции.

Нашу учебку можно сравнить с реальной тюрьмой. Нас 120 человек, живем в тесном подвале — двухъярусные кровати стоят вплотную. Притом что из 120 человек часть с туберкулезом, у некоторых даже явно открытая форма туберкулеза, — рассказал журналистам один из новобранцев.

По словам бойца, после очередного побега новобранца командование отпускает мужчин в туалет по ночам только в тапочках и нижнем белье. Душем разрешают пользоваться лишь два раза в неделю, добавил он.

Ранее в российских силовых структурах подчеркнули, что Вооруженные силы Украины не представляют собой целостной армии из-за значительных различий в уровне подготовки военнослужащих. Причиной может быть то, что подготовка мобилизованных проходила на разных полигонах и в различных странах, уточнили в правоохранительных органах.