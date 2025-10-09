В России выпустят монеты с героем мультфильма Банк России выпустит памятные монеты с Лунтиком в 2027 году

В России в 2027 году выпустят памятные монеты, посвященные мультфильму «Лунтик и его друзья», следует из решения совета директоров Банка России. По планам, «лунтики» номиналом 3 и 25 рублей войдут в серию «Российская (советская) мультипликация» и будут отчеканены общим тиражом более 1 млн. экземпляров.

Одна из монет коллекции будет выполнена из серебра 925 пробы с цветным покрытием. Ее номинал составит 3 рубля, будет выпущено семь тысяч штук. Две другие будут сделаны из недрагоценных сплавов: 850 тысяч монет из стали с никелевым покрытием, еще 150 тысяч — из медно-никелевого сплава, но в подарочной упаковке. Номинал обеих составит 25 рублей.

Ранее сообщалось, что в Германии показали монету ко дню рождения президента России Владимира Путина. По словам создателей, новинка вызвала «цунами спроса» среди немцев: предыдущая партия была раскуплена в кратчайшие сроки, а количество новых заказов растет.

До этого стало известно, о планах Центробанка России выпустить в обращение инвестиционные золотые монеты с Георгием Победоносцем 100 и 200 рублей. Они будут изготовлены из металла 999-й пробы.