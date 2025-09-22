«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 11:44

«Говорит правду»: в США сравнили убитого Кирка с Иисусом Христом

Карлсон сравнил убийство активиста Кирка с распятием Иисуса Христа за правду

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист Такер Карлсон сравнил убийство американского активиста-консерватора Чарли Кирка с заговором людей против Иисуса Христа. Он добавил, что тот умер за правду, как и политик, передает CNN.

Я представляю себе, как в комнате собираются люди, едят хумус при тусклом свете лампы. И они думают, что нам делать с этим парнем, который говорит правду о нас. И всегда появляется один со светлой мыслью: давайте просто убьем его, — сказал Карлсон.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует привлечь вице-президента Джей Ди Вэнса к общению с молодежью вместо Кирка. По информации источников, в Белом доме хотят спасти «мощную машину» по мобилизации избирателей, созданную активистом.

До этого Трамп выступил на траурной церемонии в Аризоне. Он рассказал о последней просьбе Кирка. По словам американского лидера, тот умолял спасти Чикаго от преступности.

Глава США также признался, что испытывает ненависть к своим оппонентам и не готов относиться к ним с благородством. Он назвал это своим главным отличием от Кирка.

